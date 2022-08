TikTok ha un nuovo social rivale: ecco il nome dell'app che batte tutti

Ci sono diversi social che riescono a svolgere il ruolo di leader in assoluto nel mondo del web. Conosciamo benissimo i nomi, tra i quali da qualche anno sta riuscendo a dominare senza ombra di dubbio, grazie anche alla sua versatilità, la piattaforma di TikTok.

Il dominio sembra essere effettivamente assoluto per quanto riguarda il mondo dei social, ma probabilmente qualcuno potrebbe mettere il tutto in dubbio. Stanno infatti a quanto riportato una nuova applicazione francese lanciata dal signor Alexis Berreyat, in realtà alcuni anni fa, potrebbe oggi riuscire a scalzare TikTok dalla classifica delle applicazioni più scaricata in assoluto. Ovviamente stiamo parlando di un concetto completamente diverso dei social, visto che la nuova applicazione che prende il nome di BeReal: Your Friends for real si dimostra differente sotto certi punti di vista. Il fenomeno starebbe entrando di diritto negli ambienti frequentati dai giovani non solo negli Stati Uniti.

TikTok potrebbe perdere il suo primo posto in classifica con l’arrivo di BeReal

Stando alle ultime statistiche, sono 30 milioni i download negli Stati Uniti. In Italia si è da poco superato il milione. La caratteristica principale di questo social è la promessa della verità, visto che non permette di postare foto quando e come volete. Una volta al giorno nell’arco delle 24 ore vi chiederà di postare uno scatto simultaneo dalla fotocamera frontale e posteriore entro 120 secondi.

Sarà praticamente un obbligo visto che chi non pubblica la sua foto non può vedere quelle degli amici. Chiaramente la finestra temporale dello scatto sarà uguale per tutti senza alcun tipo di differenza. Non credete sia questa la nuova frontiera dei social per mostrare quella che è la realtà effettiva?