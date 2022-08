Ricaricare lo smartphone di notte potrebbe davvero portare ad un principio di incendio, le ultime notizie lo lasciano davvero presupporre, soprattutto in seguito alla scoperta di numerose, e discutibili, pratiche addotte dagli utenti di tutto il mondo.

La notizia di per sé potrebbe apparire quasi come un fulmine a ciel sereno, o addirittura una fake news, ma vi possiamo assicurare essere più realistica di quanto avreste mai immaginato. Di per sè la ricarica notturna non causa alcun tipo di problema allo smartphone, se non forse per quanto riguarda la durata complessiva della batteria; ciò che cambia, è la condizione di ricarica del dispositivo mobile.

Smartphone: ecco perché non dovete caricarlo di notte

Ricaricare lo smartphone di notte diventa pericoloso nel momento in cui non viene posto nelle giuste condizioni; avete capito bene, quando collegato ad una presa di corrente, infatti, la batteria è fortemente sotto stress, e di conseguenza tende a scaldarsi più del normale.

Ciò sta a significare, in altre parole, che lo smartphone deve essere posto in un’area sufficientemente aerata, affinché si possa raffreddare senza problemi. Nell’eventualità in cui, come spesso accade, l’utente decida di posizionarlo ad esempio sotto il cuscino, il rischio è che si possa scaldare ancora di più, portando alla fusione della batteria stessa, o addirittura ad un vero e proprio principio d’incendio.

Il rischio è reale, per questo motivo si raccomanda la massima attenzione, onde evitare problemi di alcun tipo, che potrebbero portare a danni ingenti al dispositivo, nonché comunque alla persona.