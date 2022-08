Gli utenti che utilizzano una rete Wi-Fi pubblica sono a rischio hack, ma fortunatamente ci sono delle tecniche che puoi utilizzare per proteggerti.

Ultimamente ci sono molti negozi e posti all’aperto che offrono una connessione Wi-Fi pubblica gratuita. Poiché questi punti di accesso gratuiti sono disponibili in ristoranti, hotel, aeroporti, librerie e persino punti vendita al dettaglio, è anche più facile che tu possa cadere nella trappola di qualche hacker. Questa libertà ha un prezzo, tuttavia, e pochi comprendono veramente i rischi associati a queste connessioni. Imparare a proteggerti garantirà che i tuoi dati rimangano al sicuro.

I rischi del Wi-fi pubblico

Dato che gli hotspot pubblici non richiedeno alcuna autenticazione per stabilire una connessione di rete, sono molto sfruttati dagli l’hacker che cercano di ottenere l’accesso a dispositivi non protetti.

La più grande minaccia alla sicurezza Wi-Fi è la capacità dell’hacker di posizionarsi tra te e il punto di connessione. Quindi, invece di parlare direttamente con l’hotspot, stai inviando le tue informazioni all’hacker.

Chiunque abbia conoscenze informatiche avanzate, potrebbe avere ha accesso a tutte le informazioni che stai inviando su Internet: e-mail importanti, informazioni sulla carta di credito e persino credenziali di sicurezza. Una volta che l’hacker ha queste informazioni, può, a suo piacimento, accedere ai tuoi sistemi come se fosse te.

Gli hacker possono anche utilizzare una connessione Wi-Fi non protetta per distribuire malware. Se consenti la condivisione di file su una rete, l’hacker può facilmente installare software infetti sul tuo computer o smartphone. Alcuni sono persino riusciti ad hackerare il punto di connessione stesso.

Man mano che il Wi-Fi mobile diventa sempre più comune, puoi aspettarti che i problemi di sicurezza di Internet e i rischi del Wi-Fi pubblico crescano nel tempo. Ma questo non significa che devi stare lontano da queste tecnologie. La stragrande maggioranza degli hacker punta semplicemente a bersagli facili e prendere alcune precauzioni dovrebbe mantenere le tue informazioni al sicuro.

Usa una VPN

Una connessione di rete privata virtuale (VPN) è d’obbligo quando ti connetti tramite una connessione non protetta, come un hotspot Wi-Fi. Anche se un hacker riesce a posizionarsi nel mezzo della tua connessione, i dati saranno crittografati. Poiché la maggior parte è alla ricerca di un bersaglio facile, probabilmente scarterà le informazioni rubate piuttosto che sottoporle a un lungo processo di decrittazione.