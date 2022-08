Panorama è impazzita: le offerte solo oggi all'80% con la tecnologia, battuta Lidl

Uno dei negozi più sorprendenti quando si parla di supermercati prende il nome di Panorama. Questa catena è disponibile in diversi luoghi d’Italia, magari non in tutte le regioni ma con grande diffusione soprattutto al centro.

Le persone che hanno la fortuna di poter acquistare all’interno delle corsie di questo noto supermercato, possono notare quanto siano bassi i prezzi rispetto alla concorrenza. Chiaramente tutto ciò riguarda qualsiasi tipo di merce, dal bere fino ad arrivare al cibo ma anche all’elettronica. Effettivamente soprattutto nell’ultimo periodo l’azienda ha scelto di darsi da fare anche sotto quest’ultimo punto di vista. Ci sono delle opportunità da prendere al volo come recita anche il volantino, le quali sono rappresentate da uno smartphone ma anche da un frigo.

Panorama battere la concorrenza anche con l’elettronica: ecco i migliori prezzi nel volantino

Panorama propone un volantino pieno di offerte per quanto riguarda la merce del proprio supermercato, ma bisogna arrivare fino alla fine per trovare le vere bombe.

Come infatti è possibile notare per tutti coloro che si recheranno sul sito ufficiale o all’interno delle corsie del supermercato, c’è uno smartphone del calibro di Samsung Galaxy A03 ad un prezzo ottimo. Stiamo parlando di soli 149 €, cifra molto bassa anche rispetto agli e-commerce di riferimento.

Non finisce però qui visto che è disponibile anche uno frigorifero con congelatore incluso di NGM: il prezzo è di 199 euro.