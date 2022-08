Continuano a farsi sempre più insistenti le voci che girano attorno al futuro abbonamento con pubblicità che Netflix offrirà ai propri utenti per cercare di combattere l’aumento dei prezzi, si tratta infatti di una soluzione per attrarre anche quella fascia di utenza non disposta a pagare una cifra importante per l’abbonamento e per recuperare quella perduta proprio a causa di questi ultimi.

Dopo mesi e mesi di voci la conferma è arrivata direttamente al festival della pubblicità dove il CEO ha annunciato la collaborazione con alcuni inserzionisti per le pubblicità e con alcuni partners per cercare di creare uno standard non troppo invasivo nel design di Netflix con pubblicità.

Ebbene dopo alcuni mesi di silenzio Bloomberg nel corso del week end ci ha fatto pervenire ulteriori dettagli su Netflix con pubblicità, il più interessante riguarda il prezzo, potrebbe oscillare tra i 7 e i 9 dollari, basti pensare che attualmente il piano base costa dieci dollari e quello standard (con contenuti in HD) 15,49 dollari.

Altri dettagli

Bloomberg ha poi fornito ulteriori dettagli aggiuntivi su Netflix con pubblicità: