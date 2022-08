Solo oggi tutto è scontato del 50% da Lidl, il nuovissimo volantino riesce a catturare gli utenti con il lancio di nuove offerte molto speciali, dai prezzi decisamente più bassi del normale, anche sulla tecnologia, non solo i beni di prima necessità.

Spendere poco con Lidl è possibile, ma sopratutto risulta essere alla portata di ogni consumatore in Italia, le offerte sono alla portata di coloro che sono alla ricerca dei migliori prezzi bassi, con la possibilità di recarsi personalmente in ogni negozio in Italia, senza dover limitare la scelta a specifiche aree o punti vendita in Italia.

Lidl: quali sono le offerte ed i migliori prezzi bassi

Con Lidl gli utenti sono sempre liberi di spendere veramente poco, arrivano infatti nuovi sconti speciali sull’acquisto di prodotti di alto livello, dal risparmio quasi assicurato. I prodotti migliori del momento partono da una spesa di soli 5,99 euro per una piccola macchina sigillasacchetti, disponibile in versione limitata.

In alternativa è possibile spendere 19 euro per l’etichettatrice, ma anche 24,99 euro per un plastificatore A3, per finire con la lampada LED da tavolo con un prezzo finale di 12,99 euro. Salendo di spesa complessiva, ecco arrivare soluzioni del calibro di un forno elettrico da 44 euro, oppure anche la scopa a vapore Vileda, acquistabile con un esborso finale non superiore ai 49 euro, per finire con la scopa elettronica Termozeta, il cui prezzo non supera i 59 euro.

Un ultimo prodotto da non perdere di vista, è sicuramente il bollitore elettrico, in vendita alla modica cifra di 19,99 euro, come anche il tritatutto elettrico, disponibile all’acquisto a 12,99 euro.