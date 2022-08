Hyundai ha annunciato di aver ricevuto più di 37.000 preordini per la Ioniq 6 durante le prime 24 ore dopo l’apertura degli ordini in Corea del Sud.

È interessante notare che questo è molto più di quanto la Ioniq 5 o la Kia EV6 abbiano ricevuto nel rispettivo primo giorno di preordini nello stesso mercato.

In effetti, entrambi i crossover elettrici hanno visto meno di 24.000 unità ordinate ciascuna nelle prime 24 ore. Ciò dimostra che, nonostante la popolarità di SUV e crossover, le berline possono ancora generare interesse.

La Ioniq 6 si basa sulla stessa piattaforma E-GMP degli altri due nuovi veicoli elettrici di Hyundai e Kia, il che significa che beneficia della stessa architettura della batteria da 800 volt di questi modelli.

Rispetto a un’architettura a 400 volt come quella utilizzata nella maggior parte dei veicoli elettrici attualmente sul mercato, ciò consente a Ioniq 6 di caricarsi quasi due volte più velocemente, per fare un esempio: si ricarica in soli 18 minuti tra il 10% e l’80% con un caricabatterie di livello 3.

Nuovi motori e batterie

La Ioniq 6 sarà venduta con due opzioni di batteria e due diversi motori. I modelli di gamma normale utilizzeranno una batteria da 53 kWh mentre i modelli a lungo raggio avranno una batteria da 77,4 kWh. Questa unità più grande dovrebbe garantire un’autonomia di 610 chilometri.

I modelli entry-level saranno alimentati da un motore elettrico montato posteriormente e sarà offerto un secondo motore installato sull’asse anteriore. Ciò darà alla Ioniq 6 trazione integrale e una potenza massima di 320 cavalli, che dovrebbe consentire di accelerare fino a 100 km/h in 5,1 secondi.

Le vendite effettive della Hyundai Ioniq 6 in Corea del Sud inizieranno il mese prossimo e la casa automobilistica prevede di fare lo stesso in Nord America verso l’inizio del 2023.