Da quando gli Stati Uniti hanno implementato una serie di restrizioni contro Huawei, le operazioni degli smartphone dell’azienda sono state in difficoltà e il mercato nel suo insieme ha subito un calo significativo. Tuttavia, sembrerebbe che l’azienda non si sia ritirata del tutto dal mercato degli smartphone, dal momento che la prossima generazione di modelli di punta dell’azienda, la serie Mate 50, sta già generando molta eccitazione tra i consumatori.

A seguito delle modifiche apportate alle normative sull’esportazione negli Stati Uniti, è diventato illegale per le grandi fonderie spedire tecnologia all’avanguardia che aveva sede negli Stati Uniti ai giganti della tecnologia cinese. Per questo motivo, Huawei è stata costretta a utilizzare i più recenti e migliori system-on-chip (SoC) di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, nonostante le sue capacità 5G fossero disabilitate. La CPU Snapdragon 8+ Gen 1, esclusiva delle reti 4G, sarà utilizzata anche per alimentare la prevista serie Mate 50 di punta di Huawei nel 2022.

Huawei Mate 50 arriverà presto

Poiché le operazioni degli smartphone dell’azienda avevano subito un duro colpo dopo che il marchio aveva subito una grande battuta d’arresto, la società aveva iniziato a concentrarsi sul rilascio di una sola serie di punta ogni anno. Al momento, si prevede che Huawei lancerà la serie Mate 50 il 6 settembre 2022. Questa serie sarà composta da 4 diverse varianti. Tuttavia, prima dell’annuncio, la società ha iniziato ad accettare preordini per la serie di smartphone Mate 50 tramite il proprio sito Web in Cina e tramite i siti Web di altri partner di e-commerce.

Quando diamo un’occhiata a queste prenotazioni, possiamo vedere che ci sono già più di un milione di clienti che si sono iscritti alla serie Mate 50. In altre parole, ciò che essenzialmente indica è che l’azienda ha ancora una base di consumatori in Cina, che è il suo mercato interno, cioè dedicato al marchio. Per essere abbastanza chiari, le prenotazioni non implicano direttamente le vendite allo stesso modo dei preordini. Ma nonostante ciò, è comunque utile per dimostrare la popolarità del marchio nella zona.