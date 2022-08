Il prossimo mese sarà davvero ricco di tantissime novità nel settore mobile. Ricordiamo ad esempio l’evento del 7 settembre 2022 quando Apple presenterà in veste ufficiale la nuova serie iPhone 14. Oltre ad Apple, però, anche il noto produttore cinese Huawei presenterà il 6 settembre 2022 nuovi prodotti e tra questi ci sarà il nuovo smartphone di fascia alta Huawei Mate 50 Pro. Tra le novità che saranno introdotte, ci sarà in realtà una sorta di ritorno al passato.

Huawei potrebbe reintrodurre il notch sul prossimo Huawei Mate 50 Pro

A quanto pare il colosso cinese Huawei ha deciso di tornare un po’ al passato con il suo prossimo smartphone top di gamma. Secondo quanto è emerso in queste ore, infatti, il prossimo Huawei Mate 50 Pro potrebbe avere nuovamente la notch bar superiore, in maniera analoga ai modelli dell’azienda di qualche anno fa, come ad esempio Huawei Mate 20 Pro.

A rivelare questa possibile presenza, in particolare, sono state delle immagini ritraenti alcune pellicole protettive dello schermo del nuovo smartphone di Huawei. Dalle immagini e anche da quanto riportato dal noto leaker Digital Chat Station, sembra che il display di questo nuovo device sarà curvo ai lati ed avrà una risoluzione insolita 1.5K. Secondo i rumos, si tratterà di un pannello con tecnologia SuperAMOLED LTPO con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Vi ricordiamo comunque che durante l’evento del prossimo 6 settembre 2022 l’azienda presenterà non solo il nuovo Huawei Mate 50 Pro ma anche altri smartphone di questa famiglia. Tra questi, avranno annunciati Huawei Mate 50, Huawei Mate 50 E e Huawei Mate 50 Porsche Design RS.