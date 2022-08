Eurospin batte Lidl con la tecnologia quasi gratis: solo oggi all'80%

I nomi dei supermercati in Italia sono talmente tanti che molto spesso si tende a confondere l’uno con l’altro. Infatti è molto importante conoscere quelli che sono i nomi precisi, anche se le pubblicità in TV ormai aiutano davvero tanto. Uno dei più interessanti, soprattutto per quanto visto negli ultimi cinque anni, è Eurospin che con i suoi prezzi avrebbe battuto più volte la concorrenza in vari ambiti.

Confrontando infatti i prezzi di questa azienda con quelli proposti dagli altri lettori, si nota che sono nettamente più bassi magari anche non offrendo marchi conosciuti tra i suoi scaffali. Ciò che è stato constatato è che Eurospin mette a disposizione una grande qualità, sia per quanto riguarda i beni di prima necessità che per quanto riguarda anche qualche elettrodomestico.

Eurospin batte agevolmente la concorrenza con alcune offerte davvero eccezionali, ecco anche alcuni elettrodomestici

Nessuno avrebbe pensato magari di riferirsi ad Eurospin per acquistare qualche elettrodomestico per la sua casa. Proprio in questo momento infatti se sfogliate il volantino del noto colosso del mondo dei supermercati, potrete trovare delle offerte eccezionali.

Più in particolare l’azienda mette a disposizione questa volta la gelatiera Ariete che costa solo 39 €. Non finisce però qui, visto che a 199 € è possibile acquistare un robot da cucina per preparare quello che più si desidera. Ecco poi anche un congelatore a pozzetto, il quale ha un valore di 189 €. Infine possiamo trovare un frigorifero Candy da 329 euro.