Brutte notizie in casa Cupra, stando ad alcune notizie apprese in esclusiva dalla redazione di TecnoAndroid, l’azienda avrebbe deciso di sospendere la produzione di auto ibride fino a Gennaio 2023, motivando la scelta con una spiegazione più che plausibile.

Il periodo storico che stiamo attraversando è tutt’altro che florido, sia in termini di consumi energetici, che di componentistiche in generale. Come ben sapete, le scorte scarseggiano, ad esempio è difficile acquistare una PS5 o una Xbox Series X, ma anche semplicemente le case automobilistiche, faticano non poco a stare al passo con gli ordini.

Cupra: ecco la notizia

Sfortunatamente anche Cupra viene risucchiata dal buco nero delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali elettrici ed elettronici, risultano costretta a sospendere la produzione delle auto ibride fino a Gennaio 2023. Come avete potuto capire, la motivazione è più che comprensibile, e riguarda proprio la mancanza delle componentistiche elettriche necessarie atte alla realizzazione della auto stesse.

La notizia viene riportata in esclusiva assoluta da TecnoAndroid, la redazione l’ha appresa presso un concessionario ufficiale Cupra e dalla segnalazione di decine di acquirenti, i quali hanno purtroppo confermato ciò che tanti temevano potesse accadere in tempi brevi. La speranza è di poter tornare quanto prima a guidare i bellissimi modelli dell’azienda, sebbene comunque già oggi i tempi di attesa siano estremamente dilatati, se pensate che sono necessari anche 8 mesi prima di poter ricevere l’automobile effettivamente ordinata.

Al momento non sappiamo se altri produttori seguiranno la stessa scelta, si attendono comunque risposte ufficiali da parte dell’azienda, la quale non si è ancora espressa in merito alla vicenda.