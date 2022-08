Non tutto è come sembra, soprattutto quando si tratta di illusioni ottiche.

Alcune di queste utilizzano colori, motivi e luci per creare immagini che ingannano o inducono il cervello a vedere qualcosa che non c’è. Le informazioni raccolte dall’occhio ed elaborate dal cervello creano una percezione che non corrisponde alla vera immagine.

Gli esperti di Lenstore hanno creato 4 illusioni che ti faranno dubitare di ciò che hai di fronte.

Come funziona l’illusione ottica?

Un’immagine residua è una sorta di illusione ottica in cui le immagini continuano ad apparire anche dopo che l’esposizione all’immagine originale è terminata.

Probabilmente l’hai già sperimentato se hai guardato qualcosa per un periodo di tempo prolungato. Per capire le immagini residue devi sapere che ce ne sono di due tipi principali; positive e negative.

Le immagini residue positive si verificano quando si vede ancora lo stesso colore di quello che stavi guardando originariamente, anche dopo che lo stimolo è scomparso: ciò può essere dovuto allo spegnimento della luce o alla chiusura degli occhi. È ancora possibile vedere l’immagine nei suoi colori originali perché alcune cellule della retina continuano a inviare segnali al cervello per un po’ dopo essere state stimolate.

In un’immagine residua negativa, il colore che vedi potrebbe essere invertito o invertito rispetto all’immagine originale.

Movimento illusorio

Il movimento illusorio, noto anche come illusione di movimento, è un’illusione ottica in cui la figura sembra muoversi anche se l’immagine è ferma.

Non esiste una solida spiegazione per il movimento illusorio, ma alcuni scienziati ritengono che i movimenti oculari involontari diano l’illusione che gli oggetti che stai fissando si stiano muovendo. Mentre altri pensano che i rilevatori di movimento nella corteccia visiva vengano “confusi” dai cambiamenti nei neuroni che danno l’illusione del movimento.

Troxler

Prende il nome da Paul Troxler, il medico e filosofo svizzero che ha scoperto che il cervello ignora le scene visive che non cambiano e rimangono essenzialmente statiche. Nel 1804, Troxler scoprì che focalizzare lo sguardo su un certo elemento nel tuo campo visivo può far svanire o scomparire del tutto altri elementi fissi nell’oggetto.

Illusioni tramite animazioni

Scoperto per la prima volta da Max Wertheimer, nel 1912, quando osservò che la luce sembrava saltare da una lampada all’altra quando la accendeva e si spegneva in rapida successione. Le illusioni animate sono l’effetto del fenomeno Phi e funzionano presentando una serie di immagini fisse in rapida successione, che il cervello interpreta poi mentre l’immagine si muove.

Ciò accade perché il cervello e l’occhio possono elaborare solo fino a 12 immagini al secondo, quindi se l’immagine viene sostituita in quello spazio di tempo, creerà l’illusione del movimento e della continuità. Questo processo è noto come la persistenza della visione.