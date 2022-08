Conad: la tecnologia quasi gratis batte Lidl, prezzi al 90% solo oggi

L’Italia è piena di marchi di supermercati, i quali riescono ogni giorno a fornire al pubblico delle valide alternative l’uno all’altro.

Effettivamente decretare chi ha i prezzi migliori è complicato, ma molto spesso a giocare un ruolo fondamentale è il nome e la grande qualità che ha caratterizzato proprio quest’ultimo soprattutto nella storia del supermercato stesso. Conad ad esempio risulta uno dei migliori in assoluto se non il leader incontrastato all’interno di tale ambito.

Soprattutto nell’ultimo periodo si è parlato di tutte quelle offerte che riguardano il cibo e tutto ciò che viene trattato dalla prima necessità. Infatti su questo Conad non ha alcun rivale, anche se ultimamente l’azienda avrebbe deciso di lanciare prezzi molto più bassi anche nel mondo dell’elettronica.

Conad lancia prezzi bassissimi soprattutto sulle batterie per le automobili

Quando si parla di elettronica non si intende solo il mondo degli elettrodomestici o magari degli smartphone e tutto ciò che vi è collegato. Infatti Conad questa volta nell’ambito elettronica mette qualcosa che può essere molto utile soprattutto per gli automobilisti che si ritrovano di fronte ad un problema di usura.

Più in particolare stiamo parlando della batteria dell’auto, la quale ogni tot di anni è soggetta ad un cambio. Conad mette a disposizione soluzioni molto interessanti, come il modello del famoso marchio entry level ExtraPower da 45Ah. Il prezzo in questo caso è di 39 €, mentre se volete una batteria da 80Ah, ci sarà il modello da 74 €. Sono però tante altre le soluzioni che potete trovare, proprio in base a quelle che sono le vostre esigenze.