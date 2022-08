Il doppio contributo, con o senza ISEE, può essere richiesto per risparmiare sull’acquisto di un computer o sull’installazione di una connessione internet veloce a casa. Ecco come beneficiare di 500 euro per acquistare un pc e 300 euro per avere internet a banda larga. Sono sufficienti 2 requisiti.

Prima di vedere di cosa si tratta, è necessario fare una premessa: non tutte le famiglie potranno accedere al nuovo Bonus.

Ma c’è da fare due distinzioni: l’incentivo per la fibra è rivolto a chi vuole installare una connessione internet veloce in casa e può essere richiesto da tutti, senza la necessità di presentare alcun ISEE al momento della domanda.

Diversa cosa per il bonus famiglia di 500 euro rivolto esclusivamente alle famiglie rientranti in una specifica soglia ISEE.

Ma vediamo subito chi sono i beneficiari del nuovo Bonus da 800 euro, quali sono questi 2 requisiti da rispettare per accedere al contributo e come richiederlo.

Ecco come ottenerlo

Il Bonus pc di 500 euro spetta solo alle famiglie residenti in Puglia da non meno di due anni, titolari di un ISEE non inferiore a 9.000 euro. A questi 2 requisiti se ne aggiunge un altro: almeno un componente della famiglia dovrà acquisire nuove competenze digitali entro 12 mesi dall’acquisto del pc.

Questa prima rata del bonus famiglia di 800 euro può essere utilizzata anche per l’acquisto di un abbonamento internet se l’obiettivo di approfondire le conoscenze informatiche ne giustifica l’acquisto.

Passiamo ora ai 2 requisiti necessari per beneficiare del bonus Fast internet di 300 euro. Le famiglie possono usufruire dello sconto sull’installazione di una connessione internet a casa se la velocità di quest’ultima in download è inferiore a 30 Mb/s.

In questo caso il Bonus è del tutto indipendente dal rispetto dei limiti ISEE. Ciò significa che può essere richiesto da tutte le famiglie interessate che vogliono installare una nuova connessione internet veloce o aggiornarne una esistente.