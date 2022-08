Il legame che unisce gli hacker con le principali banche in Italia è sempre estremamente pericoloso. Anche nelle ultime settimane, molti cybercriminali della rete hanno messo in atto una serie di truffe a danno del pubblico con conseguenze davvero gravi per gli utenti.

Banche, le truffe dei cybercriminali in rete

Le truffe in rete sono uno scenario da non sottovalutare per tutti coloro che hanno un conto corrente attivo presso le principali banche italiane. I correntisti devono prestare particolare attenzione a tutti quei messaggi, inviati via mail o via SMS, in cui si preannunciano accrediti sui conti.

Gli ipotetici accrediti inviati su carta di debito o carta di credito hanno di solito valore non inferiore a 1000 euro. Gli hacker sfruttano questi messaggi trappola per invitare gli utenti a cliccare su una serie di link in allegato a queste comunicazioni.

Il loro obiettivo principale è infatti quello di mettere le mani sulle principali informazioni riservate delle vittime. Da qui, i malintenzionati si aprono le porte ad una serie di azioni che prevedono i furti d’identità e creazione di profili fake sul web.

Gli utenti devono quindi evitare in ogni modo queste comunicazioni, anche per non mettere a rischio la tenuta dei loro risparmi. Nelle scorso settimane si è mostrato con chiarezza come, in caso di perdita delle proprie informazioni riservate per l’home banking, il rischio di perdere anche gran parte dei propri risparmi sui conti correnti sarebbe più che elevato.

In caso di anomalie, i clienti delle principali banche in Italia devono segnalare il tutto all’istituto di credito ed alle autorità competenti in materia.