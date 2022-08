Il 7 settembre, Apple terrà il suo evento ‘Far Out’ allo Steve Jobs Theater, dove dovrebbe essere svelata la prossima serie di iPhone 14. La nuova lineup di iPhone 14 includerà quattro nuove versioni che differiscono notevolmente dai modelli Pro, oltre a una nuova variante Max che sostituirà il piccolo. iPhone 14 Pro e Pro Max sono gli unici a ottenere progressi hardware reali come l’Apple A16 Bionic, così come l’esclusivo design a perforazione.

Questi modelli potrebbero anche essere gli unici a presentare la comunicazione satellitare segnalata. Tuttavia, sembra che questa funzione non sarà limitata a lungo alla serie iPhone. Questa funzionalità potrebbe essere aggiunta alla prossima serie di Apple Watch Pro.

Apple Watch Pro sarà presentato all’evento del 7 settembre

Per chi non lo sapesse, l’evento Far Out fungerà anche da piattaforma per il debutto di altri prodotti. Saranno in esposizione anche Apple Watch Series 8 e Apple Watch Pro. Quest’ultimo è lo smartwatch Apple ‘robusto’ o per lo meno ‘resistente’. Il dispositivo avrà un design unico e materiali di qualità superiore, come un rivestimento in vetro zaffiro per il display. È il primo di una nuova serie con funzionalità avanzate come la connettività satellitare. Questa funzione sulla serie iPhone 14 consentirà agli utenti di inviare messaggi di emergenza anche quando non è disponibile l’accesso cellulare.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On, le future generazioni di Apple Watch Pro potrebbero includere la funzionalità. Afferma che la società ha già discusso di includere la funzionalità sugli smartwatch. Considera questo: se sei in un’emergenza senza una rete, hai perso l’accesso o non riesci ad accedere al tuo smartphone, l’orologio sarà al tuo polso. È possibile inviare rapidamente messaggi di emergenza utilizzando la comunicazione satellitare. Anticipiamo che il wearable avrà una selezione di brevi messaggi.