Il Play Store è uno degli store più sicuri, in quanto Google attua stringenti misure di sicurezza per cercare ad ogni modo di proteggere gli utenti che decideranno di scaricare le applicazioni sul proprio smartphone, a prescindere dal dispositivo di cui sono in possesso.

Dall’altro lato, tuttavia, i malviventi ogni giorno si ingegnano pur di cercare nuovi metodi e modi di aggirare tali misure di sicurezza, riuscendo quotidianamente a superarle, ed ottenendo così facile accesso ai dati dei malcapitati. Ecco una nuova lista aggiornata con le applicazioni Android da evitare, alcune dovrebbero essere già state rimosse dal Play Store, di conseguenza non installate nemmeno gli APK.

Scoprite subito le offerte Amazon, ed i codici sconto gratis, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram dedicato.

Android: queste sono le applicazioni che rubano i vostri dati