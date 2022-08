Gli ultimi smartphone rilasciati da Xiaomi continuano a far gola agli utenti europei. I tre dispositivi, rilasciati nel mese di luglio, sono stati proposti soltanto sul mercato cinese e ciò sembra aver suscitato un malcontento generale nel resto del mondo. L’azienda, quindi, porrà rimedio alla situazione proponendo una versione globale del suo Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Ultra: il top di gamma sarà disponibile anche in Europa!

Il lancio della nuova serie di top di gamma Xiaomi dovrebbe avvenire nel mese di novembre ma la data non è ancora certa. L’azienda non ha fornito informazioni sul periodo nel quale procederà con la presentazione ufficiale ma si è espressa confermando l’arrivo del suo Xiaomi 13 Ultra anche in Europa. Lei Jun, co-fondatore di Xiaomi, tramite un tweet, ha affermato che il dispositivo sarà lanciato anche in una versione globale.

Lo smartphone rappresenta il modello di punta di una serie costituita da tre modelli e sarà dotato di un chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un display con bordi curvi e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e cornici sottilissime. Molto probabilmente il colosso farà ricorso alla ceramica per la scocca del suo top di gamma. Le voci emerse fino ad ora, inoltre, fanno riferimento alla presenza del supporto alla ricarica rapida a 100 W e alla ricarica wireless a 50 W.

Il resto dei dettagli è ancora sconosciuto ma il periodo che ci separa dal debutto ufficiale è ancora lungo. La scheda tecnica completa potrebbe trapelare in rete nelle settimane future fornendo importanti dettagli sui tre dispositivi della nuova serie.