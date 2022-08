WhatsApp è riuscita a coinvolgere più di 2 miliardi di utenti da quando è stata lanciata sul mercato. L’app di proprietà di Meta è ormai un caposaldo della messaggistica istantanea e col tempo sta apportando degli aggiornamenti che riescono letteralmente ad incollare le persone all’app anche per molto tempo.

Tra gli ultimi aggiornamenti che hanno riscosso maggior successo c’è sicuramente quello delle reazioni ai messaggi e agli stati. A breve, dovrebbero arrivare anche la modalità storia direttamente sull’immagine del profilo, un po’ come accade con Facebook e Instagram.

Tuttavia, non tutti gli utenti sanno che esistono dei trucchetti che ci consentono di avere una maggiore privacy e di stare lontani da occhi indiscreti che vogliono spiare le nostre conversazioni senza il nostro consenso. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

WhatsApp: come allontanare nemici e conoscenti

Se in rubrica abbiamo numeri di conoscenti o persone con le quali abbiamo avuto dei problemi e non vogliamo assolutamente che ci guardino le storie o gli stati, possiamo utilizzare una funzione molto utile di WhatsApp in queste situazioni.

Questa nuova feature ci consente di omettere la visibilità delle storie, degli stati e delle foto profilo. Inoltre, è possibile nascondere anche l’ultimo accesso o i “visto” ai messaggi. Così facendo, alcuni contatti non potranno più curiosare nei fatti nostri.

L’aggiornamento in questione ha voluto accrescere la privacy degli utenti. Di fatto, per WhatsApp è diventata ancora più importante di prima e andare a inserire apertamente dei dati personali sui social non sempre può essere una cosa utile, tutt’altro.