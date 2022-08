Unieuro stringe il cerchio proponendo ai consumatori italiani la possibilità di accedere a prodotti di altissimo livello, senza necessariamente richiedere un esborso particolarmente elevato. I prezzi sono bassi ed applicati sia sui top di gamma, che proprio tutti i dispositivi di fascia media.

Gli acquisti, come al solito del resto, possono essere completati praticamente ovunque in Italia, ciò sta a significare che sarà possibile decidere di recarsi presso un punto vendita, oppure affidarsi direttamente al sito ufficiale, il quale permette comunque di godere della solita spedizione gratis verso il domicilio, nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 49 euro.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, avrete codici sconto Amazon gratis e potrete scoprire esclusive offerte speciali.

Unieuro shock: tutti i prezzi più bassi di oggi

La promozione di Unieuro è davvero ricchissima di sconti di cui gli utenti possono godere nel più breve periodo, al suo interno si trovano incredibili possibilità di risparmio sull’acquisto di notebook, o di prodotti per la scuola, data la natura Back to School della stessa, per includere allo stesso tempo anche numerosi smartphone in offerta.

I top di gamma sono perfettamente rappresentati da iPhone 13 Pro, in vendita a 1099 euro, iPhone 13 a soli 789 euro, oppure anche un buonissimo Galaxy S22, il cui prezzo non supera i 749 euro. Scendendo nella spesa finale da sostenere si possono incrociare innumerevoli occasioni, quali sono rappresentate da Redmi 10C, Galaxy A53, Xiaomi 11t, Redmi 10, Redmi 9AT o anche realme 9. Tutti questi prodotti possono essere acquistati sia online che in negozio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.