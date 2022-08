Quanti di noi ci siamo trovati nella situazione di dover buttare il vecchio smartphone? Probabilmente tanti. In quest’operazione spesso sottovalutata ci sono delle azioni da compiere che potrebbero fare tutta la differenza del mondo.

Infatti, fin troppe persone danno per scontato che per buttare un vecchio smartphone basta aprire il bidone dell’immondizia e gettarlo lì. Purtroppo, questa è una pratica fin troppo comune che porta gravi danni ambientali e non solo.

Andiamo a scoprire di seguito quali sono le azioni importanti da dover compiere nel momento in cui necessitiamo di sbarazzarci del nostro vecchio cellulare.

Smartphone: ecco cosa sapere prima di gettarlo via Assume un ruolo di primaria importanza conoscere l’iter da seguire prima di buttare il nostro vecchio smartphone nell’immondizia. Prima cosa fondamentale da sapere è che i cellulari non vanno assolutamente buttati nell’indifferenziata. Infatti, dispositivi di questo tipo devono essere portati nei centri di raccolta di apparecchiature elettriche (come il famoso RAEE), oppure possono essere portati in una qualsiasi isola ecologica. Questi centri specializzati sono situati in vari comuni italiani. In questi luoghi vengono anche buttati computer, televisori e radio. Quindi, possiamo dire che si tratta di un vero e proprio punto di raccolta per tutti i vecchi dispositivi elettronici che ormai non utilizziamo più. I rifiuti di questo tipo vengono poi inviati a impianti di trattamento per il riciclo dei pezzi.