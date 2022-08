Gli smartphone al giorno d’oggi sono diventati uno strumento a dir poco indispensabile Nella routine di ognuno di oggi, i piccoli device infatti ci consentono di svolgere tantissime attività come guardare una serie TV oppure inviare un pagamento tramite il nostro conto corrente.

Questo contesto profondamente inclusivo porta i piccoli smartphone a far transitare nella loro memoria un quantitativo di dati decisamente imponente ogni giorno, alcuni dei quali però finiscono con l’sr salvati permanentemente andando così nel tempo a depauperare le prestazioni del device stesso, il quale inesorabilmente andrà incontro al rallentamenti e a cali di prestazione.

Si tratta di un processo fisiologico che però nel tempo può minare l’esperienza d’uso nel vostro device rendendola decisamente frustrante e poco soddisfacente, se anche voi dovreste trovarvi in questa situazione eccovi una guida per risolvere il problema.

Come ripulire il vostro smartphone

Prima di procedere con la guida assicuratevi di rimuovere dal vostro dispositivo la scheda SIM e la microSD, dopodiché spegnetelo e accendetelo con la combinazione tasti premuta Power e volume più, in tal modo il dispositivo entrerà nel recovery menu all’interno del quale dovrete selezionare le voci wipe data factory reset e wipe dalvik cache, spostandovi con i tasti volume e selezionando con il tasto Power.

Una volta terminate le due operazioni recatevi presso la voce reboot e selezionate anche quest’ultima, in tal modo il device andrà incontro al riavvio che una volta terminato vi offrirà un devices tornato allo stato di fabbrica come quando era in confezione, con la conseguente eliminazione di tutte le personalizzazioni precedentemente presenti.