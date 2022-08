Scalapay è un metodo di pagamento innovativo che permette ai clienti di acquistare dai negozi online e fisici, ricevere subito i prodotti e pagare in 3 comode rate uguali con scadenza mensile.

Il servizio non prevede costi aggiuntivi per il cliente se le rate vengono pagate entro la data di scadenza.

Al momento dell’acquisto verrà addebitata immediatamente la prima rata (pari ad un terzo del valore totale dell’acquisto). Le 2 rate successive verranno addebitate mensilmente.

Ecco come funziona:

1a rata: al momento dell’acquisto

2a rata: 1 mese dal giorno dell’acquisto

3a ultima rata: 2 mesi dal giorno dell’acquisto

E’ sicuro da usare?

Scalapay paga immediatamente al venditore l’intero importo dell’ordine e si assume tutti i rischi di frode e mancato pagamento.

Per pagare con Scalapay selezionalo come metodo di pagamento al momento del pagamento. Verrai reindirizzato al portale del sito per completare l’ordine. Segui le istruzioni per creare il tuo account o semplicemente accedi al tuo account se ne hai già creato uno.

Aggiungi il metodo di pagamento con cui preferisci le rate e completa l’ordine in pochi click.

Tutti i pagamenti effettuati con Scalapay sono gestiti da Stripe, un leader globale nella gestione dei pagamenti ed elabora milioni di pagamenti ogni giorno su siti come Amazon, Shopify e Booking.com.

Paga in negozio

Scalapay offre anche il suo servizio di pagamento differito in 3 rate mensili direttamente nei negozi abilitati.

Per utilizzare questo servizio chiamato In store, devi generare un codice a barre (che devi presentare alla cassa) direttamente dal tuo account Scalapay.

Dopo esserti registrato e aver effettuato l’accesso al tuo account, dalla sezione In negozio del menu dovrai seguire i passaggi necessari per generare il tuo codice a barre: