Il famoso cantante siciliano Vincenzo Pandetta, in arte Niko Pandetta, si è visto annullare l’ennesimo concerto del questore di Imperia.

Niko Pandetta: “Grazie alla musica ho cambiato vita, sono un persona per bene e pago le tasse”

Classe 1991, Niko Pandetta è un famoso cantante Siciliano, che ha iniziato la sua carriera affermandosi come voce neomelodica, per poi sfondare con un grande successo nel mondo della musica Trap.

La sua vita è stata segnata da vicende giudiziarie, prima di gettarsi nel mondo della musica, come raccontato nei brani dell’artista.

Il passato di Niko Pandetta, certamente non è dei più ammirevoli, ma non si può non riconoscere l’impegno per cambiare vita che lo ha portato in alto tra le hit più ascoltate d’Italia.

Purtroppo anche la sua carriera musicale pare rea di essere colpevole per alcuni testi, che secondo le diverse questure d’Italia inneggiano a situazioni criminogene e contesti delinquenziali tipici delle organizzazioni criminali.

Per questo motivo le stesse questure hanno annullato diverse date del tour estivo del cantante, con l’ultima ad Imperia dove Niko Pandetta si sarebbe dovuto esibire al Moo-Kuna Festival di Cipressa.

Tra le canzoni incriminate troviamo quella dedicata allo zio Salvatore Cappello, noto pluripregiudicato detenuto in regime di art. 41 bis.

Nonostante questo brano molto discutibile, che certamente poteva essere evitato per il quieto vivere della propria carriera musicale, in altri testi, il cantante pare limitarsi a narrare le proprie vicessitudini. Brani conditi da elementi tipici della trap come l’adulazione alla bella vita, al denaro, al successo come tanti altri artisti dello stesso genere musicale.

In diverse occasioni Niko Pandetta ha voluto sottolineare la linea netta che divide il passato dal suo nuovo presente, fatto di musica e passione per il proprio mestiere.

Un esempio lo troviamo nel brano ‘Bella Vita’, dove canta ‘Un altro articolo con la mia faccia su, non c’è pericolo Niko non spaccia più’, con l’evidente scopo di mettere in chiaro il taglio con le abitudini del passato. Anche nel brano ‘Scappo vado via’ troviamo un secondo riferimento dove il cantante prende le distanze dalla criminalità con un questo verso ‘Dai posalo quel ferro, non fare il camorrista il tuo record di budget è la paga del mio autista’, volendo risaltare come il crimine non paga mai e un lavoro onesto e semplice sia di gran lunga più lusinghiero.

Il nuovo album in arrivo

Grande attesa tra i Fan per la data del 2 settembre, giorno della pubblicazione del nuovo album ‘Bella vita deluxe‘.

Niko Pandetta ha dichiarato che dopo tale data seguira un breve stop, per chiarire la posizione con le autorità, presumibilmente in seguito alle numerose date cancellate del tour.