MediaWorld non smette mai di cercare di avere la meglio sulle dirette concorrenti, con il lancio di una campagna promozionale che spinge moltissimo sull’acquisto di smartphone top di gamma, riuscendo a spendere sempre meno del previsto.

L’ordine, come al solito del resto, può essere completato praticamente ovunque in Italia, senza differenze particolari, ed allo stesso tempo sarà possibile fruire dei medesimi prodotti tramite il sito ufficiale. In questo modo i clienti potranno acquistare dal divano di casa, godendo ugualmente della spedizione presso il domicilio (previo pagamento di un piccolo contributo).

MediaWorld: attenzione ai prezzi, sono i più bassi del mese

Ottime chance di risparmio su un numero sempre crescente di prodotti da Mediaworld, proprio in questi giorni sono disponibili infatti dispositivi relativamente economici, o meglio a prezzi più bassi del normale listino.

I modelli effettivamente acquistabili partono dalla fascia alta, con il Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile a 1149 euro, per poi spaziare verso soluzioni sempre più economiche, quali possono essere Galaxy A53, acquistabile a 369 euro, oppure Galaxy A22 a 179 euro, ma anche Galaxy A13 a 149 euro, Oppo reno8 lite a 349 euro, Oppo A96 a 249e uro, Honor Magic4 Lite a 249 euro, Honor X8 a 229 euro, Honor X7 a 179 euro e similari.

Coloro che invece vorranno acquistare un top di gamma Apple, ecco che saranno disponibili iPhone 13 Pro Max a 1329 euro, come anche iPhone 13 a 799 euro, per finire con l’iPhone 12 a 739 euro.