MD è impazzita: il discount distrugge Lidl con offerte al 90% di sconto oggi

Davvero interessante tutto ciò che sta accadendo nei supermercati, i quali nonostante il periodo di grossa inflazione stanno riuscendo a tenere bassi i prezzi sono svariate tipologie di merce. In Italia gli utenti possono contare infatti su grande qualità ed allo stesso tempo convenienza, anche all’interno di quei discount come MD che sembrano non offrire tecnologia.

In realtà il celebre marchio adesso è in grado di fornire il massimo anche sotto questo punto di vista per quelli che sono i suoi canoni. I punti vendita presenti in Italia sono tantissimi e chiunque può constatarlo da sé. Chiaramente stiamo parlando di prodotti, quelli di elettronica che offre in questo caso MD, provvisti di una garanzia pari a due anni ma anche di tanti altri vantaggi che riguardano soprattutto la telefonia.

Per ottenere le migliori offerte Amazon di ogni giorno, vi consigliamo l’accesso al nostro canale Telegram ufficiale con codici sconto. Clicca qui per entrare.

MD Discount: ecco alcune offerte davvero interessanti per tutti

Tutti gli assidui frequentatori dei supermercati MD potranno finalmente andare lì non solo per fare la spesa per la casa ma anche per acquistare qualcosa nel mondo dell’elettronica di consumo. Ad esempio ecco le offerte del giorno che racchiudono anche una friggitrice ad aria che costa 39,90 €. Da non sottovalutare anche il frigorifero del celebre marchio HiSense, un monoposto che offre il suo servizio a 209 euro.

Infine ecco anche la scopa elettrica wireless di Rowenta ad 84,90 € ma anche una lavatrice con capienza da 8 kg a 269 €.