Anche ad agosto l’operatore telefonico Iliad ha proposto diverse offerte mobile interessanti rivolte soprattutto a chi necessita di un grande quantitativo di giga per navigare. Immaginiamo che i prossimi mesi saranno ricchi di novità ma, nel frattempo, ecco le offerte che sono ancora disponibili per questa fine del mese.

Iliad: ecco le offerte di rete mobile disponibili per fine agosto

Iliad continua a proporre offerte mobile davvero notevoli e super convenienti. A dei prezzi decisamente bassi, infatti, l’operatore telefonico francese offre offerte con un elevato quantitativo di giga e tanto altro ancora.

Tra queste offerte, per questa fine del mese c’è ad esempio disponibile l’offerta Iliad Flash 150. Quest’ultima, in particolare, comprende ogni mese ben 150 GB di traffico dati per navigare anche fino alla connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri ad un costo di 9,99 euro al mese. Si tratta di un’offerta limitata, quindi non sarà disponibile per molto tempo.

Un’altra offerta molto interessante è Iliad Giga 80. In questo caso abbiamo un prezzo di vendita ancora più basso di 7,99 euro al mese ma allo stesso tempo abbiamo sempre tante cose a disposizione. Sono infatti compresi 80 GB di traffico dati e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Sono inoltre compresi 7 GB di traffico dati per il roaming in Europa.

Vi è poi l’offerta solo dati Iliad 300. Come suggerisce il nome, l’offerta include ben 300 GB di traffico dati ad un costo mensile di 13,99 euro. Si tratta di un’offerta molto interessante dedicata soprattutto a chi necessita soltanto di una grande quantità di giga per navigare in tutta tranquillità.