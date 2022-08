In molti stati non esiste una legge scritta secondo cui l’uso delle cuffie durante la guida sia illegale, ma i conducenti dovrebbero comunque considerare le implicazioni per la sicurezza dell’uso delle cuffie durante la guida. Nonostante questo, la polizia potrebbe fermarti ed emettere una sanzione per guida senza la dovuta cura e attenzione.

È pericoloso usare le cuffie durante la guida in quanto può distrarre dall’ambiente circostante e causare un incidente. Ad esempio, è più probabile che tu senta la sirena di un veicolo di emergenza prima di vederlo tentare di sorpassarti nel traffico. Inoltre, è probabile che le tue reazioni siano ritardate a causa del suono che arriva in ritardo.

Cosa succede se dovessi avere un incidente d’auto mentre indossi le cuffie?

Se sei coinvolto in un incidente mentre usi le cuffie, la polizia potrebbe ritenerti in colpa per la collisione poiché stai guidando con noncuranza. Verrà presa in considerazione la natura dell’incidente o della collisione e sarà probabilmente risolta in tribunale se si ritiene che tu sia potenzialmente colpevole. Per essere sicuri di guidare con la massima attenzione sulla strada, si consiglia di evitare di utilizzare le cuffie se non necessario.

Le sanzioni per guida pericolosa o negligente sono diverse e la sanzione sarà decisa dall’ufficiale di polizia che ti osserva utilizzando le cuffie durante la guida. La guida negligente dovuta all’uso delle cuffie può comportare una multa di oltre 100 euro e tre punti di penalità sulla patente. Tuttavia, nei casi più gravi, come quando hai causato una collisione a causa di una guida pericolosa, potresti vedere decurtati circa nove punti dalla tua patente.

Se guidi in Europa, alcuni paesi hanno già introdotto leggi specifiche per prendere di mira i conducenti che usano le cuffie al volante. Ad esempio, la Francia ha approvato una legge nel 2015 che rende illegale per qualsiasi utente della strada l’uso di un dispositivo nell’orecchio in grado di emettere suoni. Chi infrange la legge verrà multato di 150 euro e vedrà decurtati tre punti di penalità.