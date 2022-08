Euronics si ritaglia un nuovo spazio nel mondo della rivendita di elettronica, e nel cuore degli appassionati d’Italia, con il lancio di una campagna promozionale pensata per invogliare al massimo coloro che sono alla ricerca di un nuovo prodotto, al giusto prezzo finale di vendita.

Il volantino, lo ricordiamo, è disponibile solamente presso specifici punti vendita in Italia, ciò sta a significare che sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi, per avere la certezza di spendere molto meno del previsto. Gli acquisti, ad ogni modo, sono sempre corredati dalla garanzia di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica, mentre gli smartphone sono commercializzati nella variante no brand.

Euronics, che occasioni: ecco tutti gli sconti

Gli sconti attivati da Euronics spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, riuscendo ugualmente ad abbracciare anche gli smartphone di fascia alta. Uno dei prodotti più interessanti è senza ombra di dubbio il Galaxy S22, un top assoluto da acquistare ad occhi chiusi, ed oggi disponibile a soli 749 euro, per scendere poi verso un altro best buy, leggermente più economico, quale è lo Xiaomi 12 a 699 euro.

Coloro che invece vorranno scegliere un dispositivo di fascia media, potranno optare tra Oppo Find X5 Lite o anche Xiaomi 11T Pro, entrambi disponibili a meno di 450 euro, per finire poi con una serie di modelli decisamente più economici. Tra questi troviamo Wiko Y52, Galaxy A33, Motorola Moto G52, Oppo A16 e similari.