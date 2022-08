Esselunga vuole vincere su tutte le concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, e non solo, con il lancio di una campagna promozionale quasi incredibile, all’interno della quale si possono scovare ottimi sconti molto speciali e prezzi veramente bassissimi.

Il meccanismo che regola la soluzione attuale non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati ovunque, ma che sopratutto, essendo una offerta tech, le scorte potrebbero essere limitate e terminare prima del previsto.

Esselunga: ottime offerte per tutti

In questi giorni prosegue una delle offerte tech più invitanti del periodo, la perfetta soluzione che aiuta i consumatori a spendere molto meno del previsto, anche ad esempio sull’acquisto di uno smartphone di fascia medio-alta.

Il modello coinvolto nella campagna promozionale non poteva che essere l’incredibile Xiaomi Mi 11 Lite 5G, disponibile all’acquisto a soli 339 euro, il cui prezzo attuale si aggira sui 339 euro. La scheda tecnica del prodotto in questione è davvero eccellente, si parte con 128GB di memoria interna e connettività 5G, per salire poi verso un display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, come anche processore octa-core con 8GB di RAM, ed una batteria da 4250mAh.

Il comparto fotografico è davvero di tutto rispetto, corrisponde esattamente ad un sensore anteriore da 20 megapixel, ed un posteriore da 64 megapixel (tripla fotocamera), per terminare con il sensore di impronte laterale, ovvero posto sul tasto di accensione/spegnimento.