La crescente di domanda di nuovi smartphone aumenta anche lo spreco di grandi quantità di materie prime ed energia. Di fatto, l’estrazione di quest’ultime mettono anche in condizione di grande disagio migliaia di persone (tra cui anche bambini) che sono costrette a lavorare in condizioni in cui un essere umano non dovrebbe lavorare.

Proprio per questo e altri motivi, si sta facendo sempre più largo il mercato dei dispositivi ricondizionati. Infatti, acquistare uno smartphone di seconda mano potrebbe essere un’ottima scelta per tantissimi motivi. Ma ci sono anche degli svantaggi evidenti? Scopriamo tutto di seguito.

Dispositivi ricondizionati: perché convengono rispetto ai nuovi

Poc’anzi abbiamo parlato di smartphone, ma i dispositivi ricondizionati possono anche essere PC, laptop, televisioni ecc. Ricondizionato sta a significare che si tratta di dispositivi che sono rinnovati, restaurati e possono seriamente concorrere oggi con i dispositivi nuovi di zecca.

Infatti, questi vengono ripristinati alle impostazioni di fabbrica e la sostituzione avviene anche per i componenti vecchi o difettosi. Dopo una serie di accurati test, il dispositivo viene anche restaurato esternamente per essere poi pronto ad essere lanciato sul mercato. Attualmente c’è anche una fitta presenza di negozi online e fisici che si occupano di questo settore.

Vantaggi e svantaggi

I dispositivi ricondizionati a volte costano fino al 50% in meno rispetto a quelli nuovi poiché sono essenzialmente dei beni di seconda mano. Tuttavia, anche se il dispositivo non è uscito fresco dall’azienda produttrice, generalmente è perfettamente funzionante.

In questo modo non solo si andrebbero a risparmiare importanti risorse dal punto di vista finanziario, ma si risparmia anche sul punto di vista ambientale con emissioni di CO2 nettamente minori. Infatti, i prodotti ricondizionati producono fino al 98% in meno di anidride carbonica rispetto ai prodotti nuovi.

Quindi, vien da sé che con i prodotti ricondizionati, le aziende riescono a risparmiare molto e ad evitare sprechi. Se vogliamo acquistare un nuovo smartphone, quindi, possiamo anche permutarlo e acquistarne uno ricondizionato: salviamo sia il portafogli che l’ambiente.