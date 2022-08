Carrefour torna in auge con un volantino assolutamente invitante per la maggior parte degli utenti, inclusivo di alcune ottime offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire, sia per quanto riguarda i beni di prima necessità, che anche una piccolissima parte di tecnologia.

Spendere poco con Carrefour è davvero semplicissimo, la soluzione corrente prevede una selezione di prodotti in vendita ad un prezzo inferiore ai 3 euro, mantenendo ugualmente una buonissima qualità generale. Gli sconti sono importanti, ed il risparmio è assolutamente assicurato.

Gli acquisti, se interessati, devono necessariamente essere completati solamente recandosi personalmente presso i punti vendita, poiché al giorno d’oggi le medesime offerte non sono attive online. A prescindere da ciò, le scorte non dovrebbero essere limitate, quindi la disponibilità dei prodotti dovrebbe essere estesa fino al termine della campagna promozionale stessa.

Carrefour: offerte di tecnologia per tutti

Per una volta Carrefour si apre al mondo della tecnologia, puntando però verso il basso, se non il bassissimo, all’interno del volantino non troviamo difatti smartphone particolarmente costosi o accessori alla moda, bensì un prodotto che è fondamentale per il funzionamento della maggior parte dei dispositivi elettronici: le pile.

Attualmente da Carrefour è possibile acquistare una confezione di pile stilo o ministilo (AA o AAA), da 4 unità di marca Duracell, spendendo solamente 3 euro. Il prodotto, come anticipato, è disponibile solamente in negozio, non sarà possibile richiederlo, allo stesso prezzo almeno, tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa nell’intero periodo di validità della campagna.