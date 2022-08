Sempre più aziende stanno creando app che permettono il pagamento tramite smartphone, e molti non vedono l’ora che arrivi il giorno in cui potremo finalmente dire addio alle nostre carte fisiche e ai contanti per sempre.

Attualmente ci sono molti servizi che ti consentono di scambiare denaro tramite app con i tuoi amici e persino trasferire denaro verso paesi esteri/conti bancari in pochi semplici click.

C’è un enorme mercato per le app di questo genere, rendendo così la concorrenza agguerrita. Poiché ci sono un sacco di funzionalità fornite da diverse app, può essere comprensibilmente difficile sapere qual è la migliore per te. Ecco quindi una lista che ti permetterà di capire qual è quella migliore per le tue esigenze.

Google Pay

Google Pay ti consente di inviare contanti a numeri di telefono ed e-mail. I destinatari ricevono un’e-mail che richiede loro di verificare la propria identità. Dopo la verifica, il denaro viene inviato direttamente al proprio conto bancario. Questo processo di verifica aggiuntivo richiede un po’ più di tempo rispetto ad altre app che non richiedono questo passaggio, ma è sempre bello sapere che il denaro che stai inviando è in buone mani con Google.

Chase Mobile

La maggior parte delle grandi banche si è resa conto di aver bisogno di un’app mobile se vogliono stare all’avanguardia. Una delle app più popolari e apprezzata è chiamata Chase Mobile ed è disponibile sia per Android che per Apple.

Chase (come la maggior parte delle app) autentica e protegge i tuoi dati consentendo agli utenti di utilizzare Touch ID (o Face ID se hai un iPhone) per accedere ai propri account, il che aiuta a migliorare e semplificare i pagamenti e i trasferimenti da smartphone rendendoli estremamente sicuri.

Venmo

Se non hai sentito parlare di Venmo, questa app ti consente di inviare denaro utilizzando numeri di cellulare, indirizzi e-mail e persino account Facebook. E’ molto utilizzata tra gli studenti e i ragazzi.

TransferWise

Se hai amici in tutto il mondo a cui devi inviare denaro, TransferWise è uno dei modi più sicuri e convenienti per farlo. Gli utenti possono godere di commissioni più basse grazie ad alcune “convenzioni”. Quando trasferisci denaro, l’importo non lascia mai il paese di origine. Invece, la somma viene abbinata a un’altra nel paese del destinatario e gli viene inviata utilizzando un processo di trasferimento nazionale anziché internazionale.

Square Cash

Con Square Cash puoi ricevere denaro facilmente, incassare e trasferire istantaneamente il denaro sul tuo conto bancario. C’è anche la possibilità di annullare un pagamento, cosa che attualmente non è possibile con Venmo e la maggior parte delle altre app.