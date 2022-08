Non sarebbe bellissimo se potessi scaricare un’app sul tuo cellulare che trasformi il tuo telefono in un dispositivo che repelle le zanzare?

Questo è ciò che affermano alcune app. Il problema è che spesso o quasi sempre non funzioano. In effetti, i repellenti ad ultrasuoni che affermano di funzionare sono in circolazione da decenni. Prima delle app per smartphone, il suono veniva emesso da dispositivi elettronici plug-in o alimentati a batteria. Anche quelli sono ancora sul mercato. Ma il problema è che non superano i test.

Se l’idea è un tale fallimento, perché questi dispositivi non sono scomparsi anni fa? Alcuni produttori offrono spiegazioni come se l’idea dovrebbe funzionare, quindi le persone sono disposte a provarlo, soprattutto se costa solo pochi euro, per non parlare delle app gratuite.

Inoltre, l’attività delle zanzare è così variabile che può cambiare a seconda del tempo, della posizione e di altri fattori come odori o sudore. Per questo motivo, potresti non trovare mai la giusta combinazione.

Le zanzare non hanno le orecchie

Le zanzare non hanno orecchie, ma possono sentire. E se sei preoccupato che il tuo altoparlante non sia abbastanza buono, sappi che anche un normale altoparlante per cellulare può riprodurre un ultrasuono. A seconda dell’app in particolare, il suono è probabilmente al limite dell’udito umano, quindi i bambini o le persone con un udito eccellente potrebbero anche essere in grado di sentirlo.

I repellenti ad ultrasuoni di solito spiegano è il rumore delle ali di libellula (o talvolta dei pipistrelli), che spaventano le zanzare. Questo perché le libellule e i pipistrelli sono predatori di zanzare. Emulare questi suoni potrebbe aiutare, ma come spiegato prima, ci sono troppi fattori che influenzano il processo.