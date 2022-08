WindTRE: ecco un'offerta che batte TIM e Iliad con Giga illimitati

WindTre è Storicamente uno dei migliori provider in assoluto e sta riuscendo a far parlare di sé soprattutto nell’ultimo periodo. Gli altri gestori infatti temono tantissimo il ritorno in auge di questo provider, il quale avrebbe infatti rilasciato delle offerte di tutto rispetto. Ciò che preoccupa le altre aziende sono i prezzi che WindTRE propone, i quali arrivano al di sotto della soglia dei 10 € mensili.

Soprattutto in questo momento si sta discutendo della possibilità per tutti gli abbonati di attivare un piano con alcune ricaricabili alternative oltre a quella che sembrerebbe la migliore, ovvero la Giga 150 di Iliad. WindTRE propone infatti la nuova Go Unlimited Strar+, soluzione davvero interessante visti i contenuti al suo interno ma come già detto anche riguardo al prezzo di vendita.

WindTRE: Disponibile una delle offerte migliori di sempre che propone giga illimitati per la connessione

Ricordiamo infatti che questa gode dei costi più bassi del mercato ed è dedicata soprattutto ai clienti che hanno attivato una tariffa per la fibra ottica.

Tutti gli abbonati infatti avranno accesso ad una soluzione con giga senza alcun limite e con la velocità del 5G attiva. Ci saranno inoltre anche SMS da inviare a tutti i numeri oltre alle chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili. Il prezzo previsto per ogni mese è di 7,99 € per tutti.

Il prezzo, almeno secondo quello che dice WindTre, dovrebbe risultare bloccato almeno per i primi sei mesi dalla sottoscrizione. Non ci sono infatti rimodulazioni alle porte secondo quanto dichiarato dal provider.