WhatsApp: un trucco spia gratis per scoprire con chi chatta il vostro partner

L’applicazione da battere, nonostante i tanti aggiornamenti che sta portando a termine Telegram ultimamente, resta sempre WhatsApp. Chiaramente questo vale per la grande estensione dell’applicazione, la quale esiste da diversi anni e abbraccia gran parte del pianeta con oltre 2 miliardi di utenti.

Sono stati tanti i motivi per essere titubanti in merito alla sicurezza di WhatsApp, applicazione che però si è data tanto per proteggere i suoi utenti alla grande. Effettivamente tutte le applicazioni che un tempo erano in grado di spiare WhatsApp, oggi non sono più funzionanti. Sarebbero però dei metodi molto semplici secondo alcune testimonianze per tenere d’occhio alcune informazioni magari del proprio partner. Secondo alcune indicazioni sarebbe addirittura possibile scoprire con chi sta chattando la vostra fidanzata o il vostro fidanzato.

WhatsApp: ecco il nuovo trucco spia che può scoprire alcune informazioni riguardanti il vostro partner

Applicazione di messaggistica più diffusa in Italia è WhatsApp, ma sono anche tante le applicazioni di terze parti che tentano di spiarla. Durante l’ultimo periodo è venuto fuori un caro vecchio metodo utile per scoprire con chi chatta il vostro partner.

Tutto ciò che dovrete fare sarà affidarvi alla versione di WhatsApp per PC, ovvero WhatsApp Web. Tutto ciò che dovrete fare sarà aprire la schermata di inizio dell’applicazione web magari sul vostro browser dello smartphone, dove comparirà il codice QR da scansionare.

Quando il vostro partner si allontanerà, prenderete il suo smartphone, aprirete il suo WhatsApp e nelle impostazioni, scegliendo WhatsApp Web, scansionerete il codice che avete aperto sul vostro smartphone. Da quel momento avete disponibili le sue chat direttamente sul vostro dispositivo.