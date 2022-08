TIM: le migliori offerte con giga senza limiti per battere Vodafone e Iliad

C’è poco di cui discutere: Tim resta sempre il gestore più utilizzato o magari tra quelli più utilizzati in Italia, soprattutto per il suo blasone. Stiamo parlando infatti di un provider che negli anni è stato in grado di migliorarsi ulteriormente, alzando sempre di più l’asticella anche per la concorrenza.

Tutti gli altri gestori però hanno fatto sì che il provider dovesse migliorarsi ancora, con TIM che ovviamente non si è tirata indietro proponendo delle offerte eccezionali. Soprattutto durante questo periodo estivo l’azienda ha messo in gioco per tutti gli utenti una serie di tariffe estremamente vantaggiose soprattutto nel mondo della telefonia mobile. Sono arrivata infatti una serie di ricaricabili davvero eccezionali sotto tutti i punti di vista, proponendo anche ad alcuni un rientro.

Tim: ci sono due offerte low cost che caratterizzano alla grande l’estate, ecco prezzi straordinari

Il catalogo di tim mette a disposizione delle offerte davvero ottime, tenendo conto sia del prezzo che dei contenuti al loro interno. La migliore, soprattutto adesso, è la Gold Pro. Tale soluzione per cui gli utenti possono optare costa solo 7,99 € ogni mese e prevede minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS da inviare a tutti e 70 giga per navigare in Internet.

Non è però solo questa la promozione da tenere d’occhio, visto che quelli che vogliono attivare una ricaricabile possono anche scegliere la Steel Pro. Le chiamate sono sempre illimitate, gli SMS sono presenti e ci sono 50 giga per navigare sul web al costo di 6,99 € al mese per sempre. Ci sarà da aggiungere solo un costo di attivazione in entrambi i casi dal valore di 10 € una tantum.