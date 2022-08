MD Discount vuole stupire gli utenti con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, la perfetta soluzione su cui fare affidamento nell’ottica di spendere sempre meno, ed allo stesso tempo godere di un risparmio importante anche sull’acquisto della tecnologia.

Il rapporto qualità/prezzo appare sin da subito decisamente conveniente, in questo periodo gli utenti si sentono liberi di accedere ai vari negozi sul territorio, avendo difatti la possibilità di godere di una qualità ben superiore alle aspettative. Le nuove occasioni sono disponibili, lo ricordiamo, solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sul sito ufficiale dell’azienda.

MD Discount: le nuove offerte con tutti i prezzi più bassi

Con MD Discount gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, al suo interno infatti si trovano innumerevoli occasioni per spendere poco, tutte legate all’elettronica per la casa.

I modelli attualmente disponibili sono innumerevoli, si parte da una friggitrice ad aria in vendita addirittura a soli 39,90 euro, per spendere di più ad esempio con la scopa elettrica senza filo di marca Rowenta, la quale necessita di 84,90 euro per l’acquisto, per finire anche con veri e propri elettrodomestici.

Questi sono perfettamente rappresentati dal frigorifero monoporta Hisense, disponibile a soli 209 euro, come anche la lavatrice da 8Kg a 269 euro, oppure un bellissimo TV LED Zephir, il cui prezzo finale di 339 euro, è quasi regalato. Tutti questi prodotti possono essere tranquillamente visionati sul sito ufficiale di MD Discount.