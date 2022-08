Iliad: le offerte attuali battono la concorrenza, fibra e Giga 150 a prezzi shock

Non c’è giorno in cui non si parli di Iliad, soprattutto per le grandi offerte che mette a disposizione degli eventuali nuovi utenti in arrivo. Il provider è stato uno dei primi a lanciare delle grandissime innovazioni, le quali hanno riguardato ovviamente soprattutto la telefonia mobile, la quale non è più l’unico a fare in cui Iliad ha messo le mani in pasta.

Ricordiamo infatti che questo gestore è stato il primo a regalare il 5G sulle sue offerte, proponendo dei prezzi di vendita esageratamente bassi. A dimostrarlo sono ancora le offerte disponibili sul sito ufficiale, le quali, come detto, non riguardano più solo la mobilità ma anche la telefonia fissa. Una grande particolarità lanciata proprio da Iliad adottata anche da altri gestori in seguito è stata quella di garantire gli stessi prezzi per sempre, senza alcuna rimodulazione futura.

Iliad: queste sono le migliori offerte che potete aspettarmi da un gestore mobile, ecco anche quella da 150 giga

Proprio qui in basso potete controllare le migliori offerte in assoluto, le quali partono da alcune proposte già viste.

Le migliori promozioni mobili sono due, una da 150 giga che costa 9,99 € al mese e una da 300 giga che costa 13,99 € al mese. La differenza tra le due è che la prima è completa anche di minuti ed SMS senza limiti con il 5G in regalo. La seconda invece non comprende né minuti, né SMS e la connessione massima arriva al 4G+.

Infine c’è la fibra ottica che varia da 15,99 a 23,99 € al mese in base a se siete già clienti di Iliad o meno. Ora tocca solo a voi.