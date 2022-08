Honor è tornata a farsi sentire prepotentemente nel mercato smartphone, quando ha lanciato la nuova serie Honor 70. Si tratta di tre modelli: Honor 70, Honor 70 Pro e Honor 70 Pro+.

Questi nuovi modelli vanno a competere direttamente con i big del settore. I nuovi smartphone sono delle evoluzioni degli attuali Honor 60, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico e la batteria. La notizia di oggi è che stanno per arrivare anche in Europa!.

Honor 70 sta per arrivare anche in Europa

Il lancio dei nuovi flagship Android di casa Honor è avvenuto esclusivamente per i mercati asiatici, almeno finora. Nelle ultime ore infatti l’azienda cinese ha condiviso i dettagli ufficiali per il lancio della serie Honor 70 anche in Europa. Come potete vedere dal sito ufficiale Honor, il lancio dei nuovi top di gamma per l’Europa è fissato tra 7 giorni, ovvero per il prossimo 2 settembre 2022.

L’evento si terrà all’interno dell’IFA di Berlino 2022, l’importante fiera tecnologica che si tiene ogni anno, a partire dalle ore 17 in Italia. Il modello Honor 70 monta un display FHD+ OLED da 6.67 pollici, un processore Snapdragon 778G Plus 6nm con 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna. Dispone di tre fotocamere posteriori rispettivamente da 54+50+2 megapixel e di una batteria da 4.800 mAh.

Il modello Pro invece monta un display FHD+ OLED da 6.78 pollici, un processore MediaTek Dimensity 8000 5nm Octa-Core con 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna. Dispone di tre fotocamere posteriori rispettivamente da 54+50+8 megapixel e di una batteria da 4.500 mAh. Infine troviamo il modello Pro Plus, con un display FHD+ OLED da 6.78 pollici, un processore 3.05GHz Octa Core Dimensity 9000 4nm con 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna. Dispone di tre fotocamere posteriori rispettivamente da 54+50+8 megapixel e di una batteria da 4.500 mAh.