Euronics mette alle strette Unieuro con il lancio di una campagna promozionale sicuramente ricca di occasioni da non perdere assolutamente di vista, in modo da avere l’opportunità di spendere sempre meno, ed allo stesso tempo godere di prodotti di altissimo livello.

La spesa, per gli utenti che sceglieranno di affidarsi ad Euronics, è decisamente ridotta rispetto al listino originario. Coloro che acquisteranno devono sapere che i prezzi sono da considerarsi validi solamente presso specifici punti vendita, di conseguenza è necessario prestare la massima attenzione alla disponibilità sul territorio, in particolare in relazione al socio di appartenenza.

Euronics senza confini: nuove offerte per tutti i gusti

Con il volantino di casa Euronics gli utenti si ritrovano a poter spendere molto meno di quanto si sarebbero mai immaginati, i prezzi sono decisamente bassi ad esempio su alcuni modelli di fascia alta, come Galaxy S22 in vendita a 749 euro, ma anche Motorola Edge 30 e Edge 30 Pro a prezzi più bassi del normale, per finire con un bellissimo Xiaomi 12, disponibile a soli 699 euro.

Coloro che invece vorranno accedere a prodotti decisamente più economici, potranno fare i conti con Oppo A16, Oppo Find X5 Lite, Xiaomi 11T Pro, Motorola Moto G52, Galaxy A33 o anche Wiko Y52, tutti proposti a meno di 450 euro. Gli acquisti, come anticipato del resto, potranno essere completati solo ed esclusivamente presso specifici punti vendita, ogni altra informazione in merito è raccolta sul sito ufficiale.