Conad mette alle strette Lidl con una campagna promozionale che vuole distinguersi dalla massa, rappresentando a tutti gli effetti la perfetta soluzione su cui fare affidamento, nell’idea di spendere sempre il minimo indispensabile.

Il volantino non presenta, a differenza ad esempio di euronics, vincoli territoriali di alcun tipo. In altre parole gli utenti possono ricorrere all’acquisto in ogni negozio in Italia, in modo da essere sicuri di accedervi senza problemi, a prescindere dalla dislocazione territoriale.

Conad: offerte dai prezzi mai visti prima d’ora

Grazie a Conad gli utenti possono spendere davvero molto poco sulla tecnologia, infatti in questo periodo sono disponibili una coppia di prodotti a prezzi decisamente più bassi del normale.

Il primo non può che essere una batteria per auto, un dispositivo fondamentale per il funzionamento dei veicoli, e sicuramente sotto stress nel periodo corrente. Il marchio coinvolto nella campagna è ExtraPower, e prevede comunque un prezzo base di 39 euro per la variante da 45Ah, per salire poi al massimo dei 74 euro richiesti per l’acquisto della variante che prevede una capienza/capacità di 80Ah.

Volendo invece spendere il minimo indispensabile, la scelta potrà ricadere su una confezione di pile stilo AA o ministilo AAA, da 10 unità, il cui prezzo comunque non va oltre i 3,99 euro (essendo anche marchio Conad). Tutti questi prodotti possono essere acquistati, lo ricordiamo, solo ed esclusivamente nei negozi fisici, non sarà in nessun modo possibile accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.