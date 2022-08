Circa 10 anni fa, nessuno poteva immaginare quanto si sarebbero evoluti gli smartphone in un decennio. Tuttavia, la tecnologia ha accelerato così tanto che i primi smartphone già sembrano primitivi.

Gli smartphone moderni sono ora la piattaforma preferita quando si tratta di accedere alle informazioni. Anni fa abbiamo utilizzato innumerevoli dispositivi per controllare il tempo, scattare foto, leggere e-mail o ascoltare musica. Tuttavia, oggi troviamo tutto sul nostro telefono.

I telefoni cellulari sono diventati un’estensione di noi stessi e hanno cambiato le nostre vite per sempre. L’80% della popolazione mondiale possiede un cellulare e oltre un miliardo di questi sono smartphone. Guardiamo i nostri telefoni in media 150 volte al giorno e alcune persone diventano estremamente ansiose se si dimenticano di portarlo con se.

Anche se il ritmo di sviluppo sembra essere rallentato di recente, continueranno ad evolversi. Alcuni prevedono che diventeranno come telecomandi per le nostre vite, mentre altri pensano che potrebbero scomparire in dispositivi indossabili come occhiali o orologi.

Gli schermi dovrebbero anche diventare più luminosi e piegarsi in modi diversi, mentre le fotocamere saranno così avanzate da minacciare le reflex di fascia alta e gli assistenti digitali al loro interno saranno ancora più intelligenti.

Ma come potrebbero essere davvero i nostri telefoni nei prossimi 10 anni? Ecco cosa accadrà.

Ricarica via etere

Immagina di esaurire la batteria e di non avere un caricabatterie con te. Questo non sarà un problema tra qualche anno, poiché si prevede che i prossimi dispositivi potranno essere caricati in modalità wireless via etere. Non sarà come l’attuale ricarica wireless: potrebbero essere utilizzate le onde radio, il che sarebbe anche meglio per l’ambiente.

Ci sono molte voci secondo cui Elon Musk potrebbe pianificare il lancio di uno smartphone, soprannominato Tesla Model Pi. Il concept prevede un dispositivo la cui batteria potrebbe essere caricata dall’energia solare.

Altre voci più prevedibili affermano che Musk intende che il telefono avrà una profonda integrazione con i veicoli Tesla, ma non si sa quando potrebbe essere rilasciato.

Tecnologia 6G

Il 6G, come suggerisce il nome, è la sesta generazione per la connettività mobile. Sebbene il 5G non sia ancora disponibile in tutti i territori, Samsung, insieme all’Università della California, sta già testando le prime versioni dei modem 6G. Potrebbero offrire velocità di download 50 volte superiori rispetto al 5G, che è già in grado di raggiungere velocità multi-gigabit.

Il 6G rappresenta una sfida tecnica notevole, poiché sarebbe necessario espandere lo spettro a 3.000 GHz (3THz – Terahertz), nonché costruire nuove antenne e altre infrastrutture.

Di recente, un gruppo di ricercatori cinesi è riuscito a inviare 1 TB di dati in un secondo a 1 km di distanza. Sono circa 8000 Mbps o 8 Gbps. La Tsinghua School of Space Engineering di Pechino è riuscita a trasmettere più di 10.000 video ad alta definizione contemporaneamente. La Cina, quindi, sembra essere all’avanguardia in questo tipo di tecnologia: più del 40% dei brevetti in questo campo provengono da questo Paese.