Il presidente Biden martedì ha firmato un pacchetto da 280 miliardi di dollari che mira a rafforzare l’industria nazionale della produzione di chip e consolidare la ricerca scientifica.

Quello che stanno cercando di fare in sostanza è che sta avvenendo un cambiamento fondamentale, politicamente, economicamente e tecnologicamente, ha detto Biden prima di firmare il Chips and Science Act. “Cambiamenti che possono rafforzare il nostro senso di controllo e sicurezza, di dignità e orgoglio nelle nostre vite e nella nostra nazione, o cambiamenti che ci indeboliscono“.

“Questo è un momento che dobbiamo affrontare“, ha aggiunto. “Oggi è il giorno dei padri fondatori. Oggi l’America sta andando avanti” continua la dichiarazione. “Oggi firmo la legge, il Chips and Science Act, un investimento irripetibile nella stessa America, una legge di cui il popolo americano può essere orgoglioso“.

Ecco perchè sarà così importante per il futuro

Perché è importante: il finanziamento ha lo scopo di rafforzare la produzione nazionale di semiconduttori, un componente vitale per quasi tutti i dispositivi elettronici che utilizziamo oggi, questo per aiutare a prevenire future crisi della catena di approvvigionamento e aumentare la concorrenza con la Cina, che in questo momento sta vivendo una profonda crisi interna.

Il disegno di legge, approvato dal Congresso alla fine di luglio con il sostegno bipartisan, fornisce 52,7 miliardi di dollari di finanziamenti per la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti e altri 200 miliardi di dollari per la ricerca scientifica, inclusa una nuova direzione tecnologica presso la National Science Foundation destinata a tradurre la ricerca di base in prodotti commerciali.