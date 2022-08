Bennet avvicina gli utenti a tutti i punti vendita in Italia, con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica, la perfetta soluzione che può spingere i clienti a recarsi il prima possibile nei negozi, per completare l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione.

Il volantino non ammette assolutamente repliche, in questi giorni ha proposto nuove offerte dai prezzi decisamente ridottissimi, anche applicate sulla tecnologia di ultima generazione. Gli acquisti, ad ogni modo, possono essere completati solamente recandosi personalmente in un negozio fisico, in quanto, lo ricordiamo, non sono attivi online sul sito ufficiale.

Correte sul nostro canale telegram dedicato ad Amazon, vi attendono codici sconto gratis ed offerte specialissime.

Bennet: quali sono i prezzi da non perdere di vista

Le occasioni per risparmiare sono molteplici, si parte ad esempio come al solito da un prodotto Apple, in questo caso individuato nell’iPhone 12, il cui prezzo finale è di soli 699 euro, per quanto riguarda ad esempio la variante che prevede ben 128GB di memoria interna.

Le alternative più economiche sono invece rappresentate da modelli con sistema operativo Android, quali possono essere Galaxy A52 o anche galaxy A12, effettivamente in vendita a 299 e 149 euro.

Indipendentemente dal prodotto che si andrà a scegliere, ricordiamo comunque che la variante disponibile sarà sempre completamente sbrandizzata, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, e sono di conseguenza molto più tempestivi. Coloro che acquisteranno, inoltre, potranno fare affidamento sulla garanzia di 24 mesi, attiva direttamente dal giorno d’acquisto effettivo, che coprirà tutti i difetti di fabbrica.