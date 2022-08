Con il passare degli anni, i produttori di auto stanno subendo una pressione legislativa sempre più intensa volta a migliorare la sicurezza e l’efficienza e ridurre l’inquinamento, ma allo stesso tempo devono far fronte alla pressione dei loro stessi consigli di amministrazione per vendere più auto e renderle più economiche.

Per questo motivo, sia l’aspetto delle auto sia il modo in cui vengono alimentate cambierà, ma in che modo?

Che tipo di motore avranno le auto nel futuro?

Man mano che ci avviciniamo al 2040, “la maggior parte delle auto sarà in qualche modo elettrificata e il motore potrebbe non essere più la trasmissione principale; il suo ruolo sarebbe quello di supportare un motore elettrico“, afferma Neville Jackson, Chief Technical and Innovation Officer di Ricardo. In tal caso, è probabile che il motore sia più piccolo, fortemente potenziato dal turbocompressore o da un sistema di sovralimentazione elettrico.

Oggi, solo il 20-30% circa del carburante bruciato in un motore viene convertito in potenza e Ricardo ha molte idee per dispositivi che recuperano l’energia termica che normalmente viene sprecata attraverso il sistema di scarico e raffreddamento. Un’idea è di usarlo per azionare un piccolo motore Stirling (inventato originariamente nel 1816 come rivale del motore a vapore).

Il motore Stirling si basa su una fonte di calore esterna per sviluppare energia meccanica, che in questo caso verrebbe reimmessa nella trasmissione. Un’altra idea è quella di utilizzare materiali termoelettrici, trasformando il calore in elettricità per alimentare il motore a trazione elettrica di un ibrido.

Un motore del 2040 potrebbe essere diverso dal motore a quattro tempi che tutte le auto usano oggi. Potrebbe, ad esempio, essere un motore a ciclo diviso in cui i cilindri lavorano in coppia, uno per l’aspirazione e la compressione, l’altro per la potenza e lo scarico.

In alternativa, si potrebbe utilizzare un ibrido tra un motore a benzina e un motore diesel, passando dall’accensione a scintilla a quella a compressione e possibilmente bruciando un futuro cocktail di combustibili fossili e sintetici. “Le opportunità tecniche sono immense“, afferma Jackson, “e per l’automobilista medio, le auto diventeranno semplicemente migliori e più efficienti“.