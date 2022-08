Il produttore tedesco Audi entrerà in Formula 1 nel 2026 in linea con le nuove normative sui motori, ha dichiarato venerdì il presidente Markus Duesmann.

Audi produrrà il proprio motore in un’era in cui ci sarà una maggiore enfasi sui carburanti sostenibili e una maggiore componente elettrica nei motori. Dal 2026 potremo vedere in azione un nuovo motore elettrico, batteria, elettronica di controllo e un nuovo motore a combustione.

Il motore elettrico sarà quindi potente quasi quanto il motore a combustione e i motori turbo da 1,6 litri e funzioneranno con carburante sostenibile avanzato, che secondo Audi era un prerequisito per l’ingresso nel campionato. “Voglio annunciare ufficialmente che l’Audi si è ufficialmente registrata come produttore di Formula 1. Nel 2026 inizieremo a correre“, ha detto l’amministratore delegato dell’Audi Markus Duesmann al Gran Premio del Belgio. “Le corse e gli sport motoristici sono nel DNA di Audi. Se pensi a Le Mans e alla Dakar, abbiamo sempre avuto molto successo. È il momento perfetto per entrare in F1.”

Pronti in 3 anni

Non è ancora chiaro se Audi sarà collegata a Sauber, correrà la propria scuderia o fornire solo motori. Subito dopo l’annuncio di Audi, l’Alfa Romeo ha annunciato che terminerà la sua sponsorizzazione con Sauber alla fine del 2023.

Duesmann ha detto che entrare nel 2026 è stato più saggio per l’Audi che iniziare prima.

Il progetto avrà sede presso lo stabilimento Audi Sport di Neuburg, in Germania, vicino a Ingolstadt. Audi è il secondo produttore di maggior successo nella 24 Ore di Le Mans con 13 vittorie e ha iniziato a lavorare per elettrificare l’auto in quella serie già nel 2012. “Sono lieto di dare il benvenuto ad Audi in Formula 1, un’icona automobilistica, pioniere e innovatore tecnologico“, ha affermato Stefano Domenicali, CEO di F1.

Il presidente della FIA, Mohamed Ben Sulayem si aspetta che l’Audi si impegni a lungo termine per quando la F1 inizierà il nuovo ciclo di corse, cosa con cui Duesmann ha concordato: “Siamo qui per restare a lungo termine. Entro tre anni prevediamo di essere competitivi”.