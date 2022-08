È stato scoperto un nuovo pianeta nella costellazione del Draco che ha in sé una scoperta decisamente epocale. Il TOI-1452, nome del pianeta preso dalla piccola stella binaria attorno alla quale ruota in un’ orbita temperata, pare che sia costituito dal 30% di acqua.

Questa è una scoperta molto importante perché ciò significa che la presenza d’acqua su questo pianeta è molto maggiore rispetto a quella della Terra, dove rappresenta meno dell’1% della massa. Gli astronomi lo hanno identificato per primi e pensano che si possa potenzialmente trattare di un mondo oceanico, molto simile ad alcune lune di Giove e Saturno.

Si parla anche di un pianeta che molto probabilmente è ricoperto da uno strato di acqua allo stato solido, poiché si trova ad una distanza dove la temperatura è né eccessivamente calda né troppo fredda; quindi, l’acqua riuscirebbe difficilmente a vivere su quella superficie.

Acqua e pianeti: il nuovo pianeta scoperto dagli astronomi ha più acqua della Terra

Un altro dato interessante da tenere in considerazione è che TOI-1452 b è leggermente più grande della Terra (quasi cinque volte la sua massa e un diametro del 70% maggiore) e riesce a completare la sua orbita in circa 11,1 giorni).

Ciononostante, presenta una densità che è molto simile a quella della Terra (5,6 grammi per centimetro cubo rispetto ai nostri 5,5 grammi per centimetro cubo).

Un dato del genere suggerisce agli esperti che non si tratta di un pianeta formato da metallo e roccia, come la Terra, ma che dispone di una frazione di sostanze decisamente più leggere, come appunto l’acqua.