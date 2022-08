Il forte gestore WindTRE sta riuscendo a dare il suo meglio nell’ultimo periodo provando a mettere i bastoni tra le ruote ad una vera superpotenza come Iliad.

Le conferme sono arrivate ancora una volta in merito ad alcune delle tariffe più allettanti, tra le quali ci sono quelle estive. Tutti gli abbonati che vogliono attivare un piano con il gestore, possono optare per alcune ricaricabili alternative oltre alla Giga 150 di Iliad. Stiamo parlando della promozione che prende il nome di Go Unlimited Star+. Si tratta di una soluzione che agevola tantissime abitudini degli utenti ma che soprattutto detiene dei costi molto contenuti al suo interno.

WindTRE: arrivano i Giga illimitati con la nuova tariffa a basso costo mensile

La nuova Go Unlimited Star+ risulta una delle migliori soluzioni al momento, soprattutto perché può essere presa in considerazione come una delle ricaricabili più complete e convenienti.

Ricordiamo infatti che questa gode dei costi più bassi del mercato ed è dedicata soprattutto ai clienti che hanno attivato una tariffa per la fibra ottica.

Tutti gli abbonati infatti avranno accesso ad una soluzione con giga senza alcun limite e con la velocità del 5G attiva. Ci saranno inoltre anche SMS da inviare a tutti i numeri oltre alle chiamate senza limiti verso tutti i fissi e mobili. Il prezzo previsto per ogni mese è di 7,99 € per tutti.

Il prezzo, almeno secondo quello che dice WindTre, dovrebbe risultare bloccato almeno per i primi sei mesi dalla sottoscrizione. Non ci sono infatti rimodulazioni alle porte secondo quanto dichiarato dal provider.