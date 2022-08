WhatsApp si sta aggiornando con una novità che gli utenti aspettano da quattro mesi, ossia da quando Mark Zuckerberg in persona l’annunciò. Dopo l’annuncio ci fu silenzio assoluto da parte della società, ma pare che stia per arrivare. Stiamo parlando delle “community” che, come riporta WABetaInfo, arriveranno nella versione beta 2.22.19.3 dell’app.

WhatsApp: cosa sono le “community”?

Le community assumeranno un ruolo chiave in WhatsApp, tanto che al posto dell’icona della fotocamera, ci sarà quella della community. Le schermate per la creazione e la gestione di quest’ultime saranno particolarmente interessanti. Sarà possibile creare fino a 10 gruppi in una community, dove ci potranno essere massimo 512 membri.

L’utente potrà scegliere se prendere parte alla community, iscrivendosi a uno o più gruppi, o limitarsi a ricevere degli annunci generali. Inoltre, potrà anche uscire da un gruppo senza però lasciare la community.

Infatti, ci sarà sempre e comunque un gruppo dove saranno tutti iscritti. Questo gruppo si chiamerà “annunci” e sarà adibito alle comunicazioni generali. Inoltre, WhatsApp sta lavorando anche ad un modo per nascondere i numeri di telefono nei sottogruppi di una community.

Quando arriveranno le community su WhatsApp?

Le community su WhatsApp arriveranno presto, dato l’annuncio ufficiale. Essendo che è già passato molto tempo, non ne dovrebbe passare molto altro. Già ad autunno potrebbero essere implementate nell’app.

Tuttavia, non è ancora chiaro se queste arriveranno solamente negli Stati Uniti o anche in Europa, essendo che la società si troverà obbligata a rispettare la normativa europea GDPR sulla privacy che, come risaputo, è davvero molto complessa.